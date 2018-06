Berlin (AFP) Der Chefredakteur von "Bild" Digital, Julian Reichelt, wird im Axel-Springer-Verlag Nachfolger von Kai Diekmann - allerdings in einer etwas veränderten Struktur. Der 36-jährige Reichelt übernehme mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der "Bild"-Chefredaktionen, teilte der Verlag am Montag mit. Die Chefredakteure von "Bild", "Bild am Sonntag" und "BZ" bleiben damit zuständig für ihre Zeitung, Reichelt aber trage die "übergeordnete redaktionelle Gesamtverantwortung". Er steuere Strategie, Personalpolitik und redaktionelle Abläufe zwischen Print und Digital.

