Bonn (AFP) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor dem Diebstahl digitaler Identitäten gewarnt. Um anderen Menschen online die Identität zu stehlen, reichten oftmals wenige Informationen wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Adresse, E-Mail-Adresse oder einfach nur ein Foto, wie das Bundesamt am Montag in Bonn anlässlich des diesjährigen Safer Internet Day mitteilte.

