Rom (AFP) Papst Franziskus hat bei einem Treffen mit führenden Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dazu aufgerufen, den 500. Jahrestag der Reformation zum Anlass für verstärkte Bemühungen um die Ökumene zu nehmen. Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland seien in den vergangenen Jahren bereits "auf diesem segensreichen Weg des geschwisterlichen Miteinanders" vorangekommen, sagte Franziskus am Montag bei der Privataudienz im Vatikan.

