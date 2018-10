Mönchengladbach (SID) - Neuzugang Timothée Kolodziejczak kehrt wohl noch in dieser Woche in das Mannschaftstraining von Borussia Mönchengladbach zurück. "Kolo ist in Behandlung, es wird besser. Vielleicht kann er ab Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren", sagte Trainer Dieter Hecking am Montag. Bislang hat der Innenverteidiger noch kein Pflichtspiel für die Borussia absolviert.

Der 25 Jahre alte Kolodziejczak war im Januar vom Europa-League-Sieger FC Sevilla zur Borussia gewechselt, fehlte aber zunächst wegen eines grippalen Infekts und anschließend wegen einer Stauchung und Verdrehung des linken, oberen Sprunggelenks.

Im DFB-Pokal bei Zweitligist SpVgg Greuther Fürth am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) wird der Franzose aber definitiv fehlen. Hecking forderte für die Begegnung von seiner Mannschaft vollen Einsatz. "Wir sind Favorit, dürfen aber keinen Deut weniger geben als in der Bundesliga. Wir sind individuell besser. Die Einstellung muss bei 100 Prozent sein, 90 Prozent reichen nicht", sagte Hecking.