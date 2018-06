Peking (AFP) Ein ranghoher chinesischer Richter hat US-Präsident Donald Trump als "Gegner der Rechtsstaatlichkeit" kritisiert. He Fan, Richter am Obersten Gericht, stellte in einem Beitrag im Online-Netzwerk WeChat einen Zusammenhang zwischen Trump und dem Mord an einem chinesischen Richter im vergangenen Monat her. "Ein Präsident, der Richter kritisiert und Banditen, die Richter ermorden, sind Gegner der Rechtsstaatlichkeit", schrieb He.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.