München (AFP) Zoll und Polizei haben in Bayern und in Norddeutschland eine Bande von Drogenhändlern zerschlagen. Wie das Zollfahndungsamt München am Dienstag mitteilte, wurden Ende vergangener Woche sechs Verdächtige festgenommen. Zudem wurden demnach in Hamburg, Hannover und Buchholz sowie im Raum Nürnberg insgesamt 14 Objekte durchsucht. Es seien zwei Kilogramm Amphetamin, ein halbes Kilogramm Ecstasy, drei Kilogramm Marihuana sowie eine Aufzuchtanlage für Marihuana beschlagnahmt worden.

