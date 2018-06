Berlin (AFP) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bleibt Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB). Er wurde in einer Sondersitzung des Gremiums bestätigt, wie die FBB am Dienstagabend mitteilte. Zugleich zogen Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) aus Berlin in den Aufsichtsrat ein. Lederer und Behrendt vertreten die kleinen Koalitionspartner des seit Dezember amtierenden rot-rot-grünen Senats.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.