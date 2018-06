Köln (SID) - Die Tennis-Weltranglistenzweite Angelique Kerber ist offizielle Botschafterin der Eishockey-WM (5. bis 21. Mai) in Köln und Paris. "Auf dem Platz bin ich meist Einzelkämpferin. Gerade deshalb bewundere ich, wie im Mannschaftssport die eigene Leistung erst im perfekten Zusammenspiel richtig zur Geltung kommt. Ich treffe in meinem Beruf viele Menschen und nutze gern die Gelegenheiten, auf die WM hinzuweisen", sagte Kerber.

Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und des WM-Organisationskomitees, überreichte Kerber am Dienstag persönlich die Ernennungsurkunde. "Bei uns in der Nationalmannschaft sind sowieso alle Fans von Angelique, spätestens, seit sie letztes Jahr bei der WM in Russland eine Videobotschaft in die Kabine gesendet hat. Das hat die Jungs extrem motiviert und schon da war klar, dass sie die ideale Botschafterin für unsere Heim-WM sein würde", so Reindl.