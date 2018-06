Berlin (AFP) Die vier für die UN-Mission Minusma in Mali zugesagten Transporthubschrauber der Bundeswehr sind in Gao im Norden des westafrikanischen Landes eingetroffen. Wie die Bundeswehr am Mittwoch mitteilte, kamen die beiden letzten Helikopter vom Typ NH-90 am Wochenende in Gao an. Sie flogen demnach in zwei Etappen von der Hauptstadt Bamako zum Einsatzort.

