Karlsruhe (AFP) Einen Sturz aus sieben Metern Höhe hat ein Arbeiter im baden-württembergischen Karlsruhe schwer verletzt überlebt. Wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel der 42-Jährige am Vortag auf einer Baustelle aus dem zweiten Stock in die Tiefe. Demnach betrat er einen abgesperrten Bereich und rutschte auf einem Brett aus.

