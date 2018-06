Köln (AFP) In Köln sind drei mutmaßliche Drogendealer im Alter von 32 bis 41 Jahren festgenommen worden. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit Kokain vorgeworfen, wie die Polizei am Mittwoch in Köln mitteilte. Die Ermittler werfen den Beschuldigten vor, in knapp 200 Deals etwa 500 Gramm Kokain verkauft zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.