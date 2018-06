Berlin (AFP) Die Ersatzkassen haben eine gerechtere Verteilung der Gesundheitskosten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gefordert. "Es ist auf Dauer nicht hinnehmbar, dass allein die Arbeitnehmer die steigenden Kosten im Gesundheitswesen über Zusatzbeitragssätze tragen müssten", erklärte Uwe Klemens, Vorsitzender des Verbands der Ersatzkassen (VDEK), am Mittwoch in Berlin. Es müsse über eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung diskutiert werden.

