Berlin (AFP) Die Linkspartei fordert den Ausschluss des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom G20-Gipfel im Sommer in Deutschland. "Die Bundesregierung muss ihrer Verantwortung nachkommen und den Schmusekurs mit dem Trump vom Bosporus beenden", erklärte Parteichef Bernd Riexinger am Mittwoch in Berlin. So lange Erdogan gegen Menschenrechte und demokratische Grundsätze verstoße, dürfe er nicht am Gipfel teilnehmen.

