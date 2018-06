Berlin (dpa) - Auf einer Flucht haben zwei Unbekannte nach Angaben der Polizei einen unbeteiligten Passanten auf einer Treppe in einem Berliner U-Bahnhof umgerempelt. Der 62-Jährige stürzte am Abend an der Station Boddinstraße mehrere Stufen hinab und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatten die Ermittler unter Berufung auf Zeugenaussagen berichtet, der 62-Jährige sei die Stufen hinabgeschubst worden. Anschließend habe sich aber in Videoaufnahmen gezeigt, dass der 62-Jährige "vielmehr unbeabsichtigt" umgerempelt worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.