Halle (AFP) Die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, unterstützt den Abschiebeplan, über den Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag im Kanzleramt beraten. "Was in dem Papier steht, kann ich mittragen", sagte Högl der "Mitteldeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). "Vorrang hat die freiwillige Ausreise, die wir fördern. Aber es muss auch Abschiebungen geben."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.