Washington (SID) - Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat einer Spielerin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Traum erfüllt. Owetschkin und seine Washington Capitals luden Fatima Al Ali für ein gemeinsames Training in den Kettler Capitals Iceplex ein. Al Ali war sichtlich nervös. "Mein Herz klopfte, meine Hände zitterten und meine Beine schlackerten", sagte sie.

Doch die Aufregung war schnell verflogen, als es für sie mit Owetschkin auf das Eis ging. "Sobald wir anfingen, uns zu unterhalten, wurde ich viel ruhiger. Wir sprachen über Eishockey, etwas, das wir alle teilen und lieben", erzählte Al Ali.

Die 27-Jährige fing erst vor sechs Jahren mit dem Sport an, spielt aber mittlerweile in der Frauen-Nationalmannschaft. Der ehemalige Capitals-Spieler Peter Bondra nannte sie "eine großartige Botschafterin". Im Februar begeht die NHL den "Eishockey-ist-für-Jedermann-Monat" für mehr Inklusion und Vielfalt. Owetschkin sagte: "Ich hoffe, sie kann mehr Interesse in die Vereinigen Arabischen Emirate bringen." Bisher gibt es nur 82 registrierte Spielerinnen in dem Golfstaat.