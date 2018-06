Hamburg (SID) - Vom seit Wochen vermissten HSV-Mitarbeiter Timo Kraus (44) fehlt weiter jede Spur. Auch ein Aufruf in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend brachte die Ermittler offenbar nicht voran. Laut Informationen der Bild-Zeitung rief nur ein Zuschauer zu dem Fall an, der keine erkenntnisbringenden Hinweise geben konnte.

Kraus, Merchandising-Leiter beim Bundesligisten Hamburger SV, wird seit der Nacht zum 8. Januar vermisst. Mehrere Suchaktionen - darunter ein Tauchereinsatz in der Elbe - blieben ohne Ergebnis.