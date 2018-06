Kuala Lumpur (SID) - Der seit Monaten formschwache Golfprofi Marcel Siem ist beim Europa-Tour-Turnier in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur glänzend gestartet. Der 36-Jährige, der in diesem Jahr bei allen fünf Starts am Cut gescheitert war, spielte zum Auftakt auf dem Par-72-Platz eine bogeyfreie 66 und belegte damit den dritten Platz, unter anderem gleichauf mit US-Masters-Sieger Danny Willett aus England.

Der zweite deutsche Starter bei der mit 3,0 Millionen Dollar dotierten Konkurrenz legte einen soliden Start hin. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer quittierte eine 71 und fand sich damit im breiten Mittelfeld wieder. Spitzenreiter ist der Schotte Marc Warren mit 63 Schlägen.