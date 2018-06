Berlin (SID) - Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hofft bei seiner Rückkehr in den Ring am Freitag beim Hallen-ISTAF in Berlin auf einen Meeting-Rekord. "Ich versuche auch diesmal, 65 Meter anzupeilen. Hoffentlich klappt es", sagte der 26-Jährige am Donnerstag. Für Harting ist es der erste sportliche Auftritt seit seinem überraschenden Olympiasieg in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr. Den Meeting-Rekord hält Martin Wierig (Magdeburg) mit 64,82 Meter aus dem Jahr 2014.

Die Rolle des Gejagten lehnt Harting für sich allerdings ab. "Ich sehe mich immer noch als Jäger. Ich setze mich ausschließlich mit meiner Leistung auseinander. Alles andere kann ich ohnehin nicht beeinflussen", sagte er: "Wenn den anderen etwas daran liegt, mich zu besiegen, dann macht es den Wettkampf nur noch schöner."

In seinem täglichen Leben habe sich seit seinem großen Erfolg in Rio nicht viel geändert. "Ich lebe nicht in einer Sportblase, ich versuche am realen Leben teilzunehmen", sagte Harting, der inzwischen ein Psychologie-Studium aufgenommen hat: "Ich gehe ganz normal durch den Alltag und kann ganz normal einkaufen gehen", sagte er.

Insgesamt stehen bei der vierten Auflage des weltgrößten Hallen-Meetings sieben Entscheidungen auf dem Programm. Über 12.000 Tickets sind bereits verkauft, nur noch Restkarten sind für die Veranstaltung zu haben. London-Olympiasieger Robert Harting musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen.