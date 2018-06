Offenbach (SID) - Auftakt zur Mission "Japan 2019": Mit einem Heimspiel in Offenbach startet die deutsche Rugby-Nationalmannschaft am Samstag (13.15 Uhr/Sport1) gegen Vize-Europameister Rumänien in die WM-Qualifikation. Das Ziel ist ambitioniert: Die deutsche 15er-Nationalmannschaft will sich in den kommenden zwei Jahren erstmals für eine WM-Endrunde qualifizieren.

"Wir müssen groß denken und unseren Traum leben", sagte der südafrikanische Bundestrainer Kobus Potgieter dem SID: "Wir wissen, dass es schwer wird, aber wir haben uns dieses Ziel gesetzt." Vor der WM 2015 in England war die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) noch denkbar knapp in den Play-offs an Russland gescheitert. Zuletzt setzte sie im November mit einem Sieg gegen WM-Teilnehmer Uruguay aber ein dickes Ausrufezeichen.

In der außerhalb des Six-Nations-Turniers mit Europas Topnationen höchsten europäischen Spielklasse, in der parallel auch der Europameister ermittelt wird, bekommt es Deutschland bis zum Frühjahr 2018 neben Rumänien noch mit Russland, Spanien und Aufsteiger Belgien zu tun. Der bereits für Japan qualifizierte Titelverteidiger Georgien spielt außer Konkurrenz. Zu vergeben ist ein direkter WM-Startplatz, das zweitbeste Team hat über K.o.-Spiele noch eine weitere Chance.