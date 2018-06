Istanbul (AFP) In der Türkei sind vier mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden, die einen großen Anschlag vorbereitet haben sollen. Die Polizei stellte bei einer Razzia in der südlichen Stadt Gaziantep 150 Kilogramm Sprengstoff und zwei Kalaschnikows sicher, meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Donnerstag. Auch sei weiteres Material zur Herstellung von Sprengstoffwesten und zur Fernzündung von Sprengsätzen gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.