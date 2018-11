St. Moritz (SID) - Viktoria Rebensburg hat sich beim zweiten WM-Abfahrtstraining weiter an die "Engiadina" herangetastet. Die 27-Jährige aus Kreuth am Tegernsee belegte am Donnerstag Platz elf, ihr Rückstand auf die erneut Schnellste Ilka Stuhec (Slowenien) betrug 1,57 Sekunden. "Das war eine gute Steigerung", sagte Rebensburg mit Blick auf Platz 20 beim ersten Test am Mittwoch und ergänzte mit Blick auf die WM-Abfahrt am Sonntag (12.00 Uhr, ZDF und Eurosport): "Aber ich lege mich nicht auf ein Ergebnis fest."

Nach Platz vier im Super-G peilt Rebensburg bei ihrer zweiten von drei Chancen eine Medaille an. Besonders im flachen Teil zu Beginn habe sie noch "Luft nach oben", sagte die Olympiasiegerin: "Es ist oben sehr lang flach, man muss sehr fein fahren, das ist hier das A und O." Stuhec habe dies vorgemacht. Im Materialbereich, fügte Rebensburg nach verschiedenen Tests in den vergangenen Tagen an, "war das sehr nah dran an der Perfektion. Das ist alles im grünen Bereich."

WM-Debütantin Kira Weidle kam mit einem Rückstand von 3,35 Sekunden auf Platz 41. Die Starnbergerin ist in der Kombination am Freitag (10.00/13.00 Uhr, ZDF und Eurosport) die einzige deutsche Starterin. "Ich habe mich an die Strecke gewöhnt", sagte sie, im Wettkampf gelte es aber, die Fehler abzustellen. Eine Platzierung als Ziel wollte sie sich nicht vornehmen, "ich will einfach nur lässig Skifahren und Gas geben".