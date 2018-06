München (AFP) Angesichts der heftigen Grippewelle in Deutschland haben Fachärzte sich für neue Impfempfehlungen ausgesprochen. In Zukunft solle das Hauptaugenmerk Kindern gelten und nicht wie bislang Kranken und Menschen ab 60 Jahren, sagten Mediziner dem Magazin "Focus" laut einer Vorabmeldung vom Freitag. "Kinder sind eben die stärksten Virenverteiler in der Bevölkerung", führte Michael Kochen, Professor für Allgemeinmedizin, zur Begründung des Vorschlags aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.