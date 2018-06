Frankfurt/Main (AFP) Am Flughafen Frankfurt am Main hat ein Mann versucht, in seiner Hose mehr als 7000 Ecstasy-Tabletten durch den Zoll zu schmuggeln. In einer "Schmugglerhose" unter seiner eigentlichen Hose hatte er genau 7324 Tabletten eingenäht, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. "Die Proportionen der Kleidung des Mannes erschienen unnatürlich", begründete eine Behördensprecherin die Kontrolle durch die Zollbeamten.

