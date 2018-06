London (AFP) Der für den Euro zuständige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis hat sich angesichts von Brexit und Regierungswechsel in Washington für den Erhalt alter europäischer Werte ausgesprochen. "Wir sollten zur Verteidigung langjähriger europäischer Werte bereit sein, wenn sie bedroht werden oder wenn Politik auf der Grundlage von Evidenz durch alternative Fakten attackiert wird", sagte der Vize-Präsident der EU-Kommission am Freitag in einer Rede am Sitz der Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg in London.

