Paris (AFP) Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne sind in Südfrankreich vier Verdächtige festgenommen worden, unter ihnen ein 16 Jahre altes Mädchen. Die Verdächtigen wurden am Freitagmorgen in der südfranzösischen Stadt Montpellier gefasst, wie aus Polizeikreisen verlautete. Sie hatten zuvor das Lösungsmittel Azeton gekauft, das zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden kann. Die Polizeikreise sprachen von einem "verhinderten Attentatsprojekt".

