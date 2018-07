Rom (AFP) Auf das italienische Außenministerium sind nach Angaben aus Diplomatenkreisen eine Reihe von Cyberangriffen verübt worden, für die Medienberichten zufolge Hacker in Russland verantwortlich sein könnten. Von den Angriffen im vergangenen Jahr seien die E-Mail-Konten von Mitarbeitern im Außenministerium und in italienischen Botschaften im Ausland betroffen gewesen, sagte eine italienische Quelle mit engen Beziehungen zu dem Ministerium am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

