Berlin (SID) - Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat bei seinem ersten Wettkampf nach den Sommerspielen in Rio eine gelungene Rückkehr in den Ring gefeiert. Der 26-Jährige gewann beim Hallen-Istaf in Berlin mit 63,84 Metern vor dem Magdeburger Martin Wierig (62,67) und dem Olympiasechsten Lukas Weißhaidinger (Österreich/62,23) .

London-Olympiasieger und Vorjahresgewinner Robert Harting war wegen den Nachwirkungen einer Knie-Operation in Berlin nicht am Start. Er plant seinen Saisoneinstieg am 13. Mai beim Diamond-League-Meeting in Shanghai. Auch der Olympiadritte Daniel Jasinski (Wattenscheid) musste seine Teilnahme kurzfristig absagen.