Moskau (AFP) Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat einen Bericht von Amnesty International über Massenhinrichtungen in einem Gefängnis bei Damaskus als "falsch" bezeichnet. In einem am Freitag veröffentlichten Interview von Yahoo News sagte er, es sei eine "Schande" für die Menschenrechtsorganisation, einen Bericht "ohne die Spur eines Beweises" zu veröffentlichen. Dadurch werde Amnestys "Glaubwürdigkeit in Frage gestellt". Der Bericht sei "voreingenommen" und politisch motiviert.

