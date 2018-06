Istanbul (AFP) Nach vier Monaten in Haft wegen Terrorvorwürfen wird die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan nach eigenen Angaben "den Schatten des Gefängnisses" nicht mehr los, will aber dennoch nicht schweigen. "Natürlich habe ich Angst, der Albtraum könnte jederzeit erneut beginnen", sagte die international bekannte Autorin im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Istanbul.

