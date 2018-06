St. Moritz (SID) - Österreichs Ski-Held Marcel Hirscher geht geschwächt in den weiteren Medaillenkampf bei der alpinen WM in St. Moritz. Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger (27) lag am Freitag krank im Bett, auf das Abfahrtstraining für die Kombination musste der Titelverteidiger im alpinen Zweikampf deshalb verzichten.

"Marcel hat Gliederschmerzen und erhöhte Temperatur", teilte Hirschers Pressebetreuer Stefan Illek mit. Hirscher habe sich schon am Donnerstagabend nicht gut gefühlt, wie es weiter gehe, sei offen.

Hirscher war in der Schweiz mit dem Traum angetreten, fünf Medaillen zu holen. Der Auftakt verlief für ihn mit Platz 21 im Super-G jedoch enttäuschend. Sowohl in der Kombi als auch mit dem Team, im Riesenslalom und im Slalom gilt ein fitter Hirscher aber als Goldkandidat. In den technischen Wettbewerben Ende der zweiten WM-Woche ist Hirscher Rivale der deutschen Medaillenhoffnung Felix Neureuther (Partenkirchen).