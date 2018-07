St. Moritz (SID) - An einem emotionalen Tag mit Höhen und Tiefen haben die Schweizer Ski-Rennläuferinnen ihre erste WM-Goldmedaille seit 2001 gewonnen - und dabei sogar einen Doppelsieg gefeiert. Nach einem folgenschweren Sturz von Superstar und Mitfavoritin Lara Gut belegten deren Mannschaftskolleginnen Wendy Holdener und Michelle Gisin (0,05 Sekunden zurück) in der alpinen Kombination die Plätze eins und zwei. Bronze nach Abfahrt und Slalom ging in St. Moritz/Schweiz an Michaela Kirchgasser aus Österreich.

"Ich habe nicht gedacht, dass es reicht. Es ist unbeschreiblich, dass wir hier einen Doppelsieg feiern", sagte Slalom-Spezialistin Holdner, die nach der Abfahrt am Vormittag aussichtsreich auf Rang sieben gelegen hatte. Die mitfavorisierte Slowenin Ilka Stuhec, nach der Abfahrt auf Rang zwei gelegen, schied im Slalom aus, ebenso wie die zunächst in Führung liegende Sofia Goggia aus Italien. Kira Weidle (Starnberg) belegte zunächst Rang 23, wurde aber wegen eines Regelverstoßes beim Material nachträglich disqualifiziert.

Lara Gut hatte sich beim Einfahren für den Slalom einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen, außerdem wurde der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Saison ist damit vorzeitig beendet. Gut war an einem Geländeübergang weggeknickt, das Knie gab nach, anschließend stürzte sie.