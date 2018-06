Leipzig (SID) - RB Leipzigs Fans haben zum Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV Zeichen gegen Gewalt und für eine faire Fan-Kultur gesetzt. Eine Woche nach den Ausschreitungen von Dortmund hielten die RB-Anhänger in den Leipziger Fan-Blöcken mehrere Dutzend Spruchbänder mit versöhnlichen Aufschriften in die Höhe.

In der 9. Spielminute erhoben sich die Leipziger Zuschauer in Anspielung an das RB-Gründungsjahr 2009, ließen nach dem Motto "Liebe statt Hiebe" ihre Fan-Schals kreisen und sangen das Lied "Wir sind Leipzig, RasenBallsport Leipzig". Der Klub hatte zuvor etliche Plakate mit den Aufschriften "Team", "Vielfalt", "Respekt" und "Offenheit" verteilt.

Die Hamburger Fans begleiteten die Aktionen des Gegners mit ihren typischen Sprechchören sowie mit dem Abbrennen von Pyrotechnik, das es in dem Umfang im Leipziger Stadion in dieser Saison noch nicht gegeben hat.

Die Leipziger Zuschauer setzten mit ihren Spruchbändern in Anspielung auf die Randale der Vorwoche auf Fair Play und auf Humor. Zu lesen war dort: "Lieber Freude in Kommerz als Krankenhaus und Schmerz", "Manieren machen uns zu Menschen", "Gewaltausweichen ist stark" oder "Gewaltfrei seit 2009".