Köln (SID) - Im Topspiel des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga erwartet Schalke 04 um 18.30 Uhr Hertha BSC. Drei Stunden zuvor ist Meister Bayern München beim Tabellen-17. FC Ingolstadt zu Gast, Sensations-Aufsteiger RB Leipzig empfängt den abstiegsbedrohten Hamburger SV, Bayer Leverkusen begrüßt die Überraschungsmannschaft von Eintracht Frankfurt, Werder Bremen trifft auf Borussia Mönchengladbach, und Borussia Dortmund reist zu Darmstadt 98.

Simon Schempp will im Sprint seine erste WM-Einzelmedaille gewinnen. Sieben WM-Medaillen hat der Biathlet bereits gewonnen, dazu Silber bei den Olympischen Spielen in Sotschi, immer nur in der Staffel. Durch den Triumph im Mixed-Wettbewerb am Donnerstag bei der WM in Hochfilzen geht er mit viel Rückenwind in den Sprint über 10 km am Samstag und 14.45 Uhr.

Nach Silber über 500 m und der ersten Medaille eines deutschen Sprinters bei den seit 1996 ausgetragenen Einzelstrecken-Weltmeisterschaften greift Nico Ihle am Samstag in Gangneung auch über 1000 m nach einer Medaille. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein geht bei ihrer 17. WM-Teilnahme über 5000 m an den Start. Auch Langstreckenspezialist Patrick Beckert peilt über 10.000 m ein Top-Resultat an und gehört zum erweiterten Favoritenkreis.