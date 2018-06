Dallas (SID) - Dirk Nowitzki kann sich gut vorstellen, auch mit 40 Jahren noch in der Basketball-Profiliga NBA aufzulaufen. "Wenn ich jetzt verletzungsfrei bleibe, können wir über eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr reden", sagte der Superstar von den Dallas Mavericks der Bild am Sonntag.

Nowitzki, der im Juni 39 wird, ist noch bis zum Ende der kommenden Saison an den Meister von 2011 gebunden. Den aktuellen Vertrag will der Würzburger, den zu Beginn der aktuellen Spielzeit Achillessehnenprobleme gestoppt hatten, auf jeden Fall erfüllen: "Ich würde gerne die 20 Jahre in der NBA vollmachen. Also nächstes Jahr noch - und danach können wir uns gerne zusammensetzen und schauen, ob ich noch eine weitere Saison dranhänge."

Der 13-malige Allstar war 1998 nach Dallas gewechselt. Nowitzki genießt den Sport weiterhin - weil er weiß, wie er sich bei Laune halten kann. "Ich spiele seit 19 Jahren in der Liga. Wenn ich mir da selbst nicht Spaß bereite und manchmal den Clown spiele, dann ist das tausendste Wurftraining doch langweilig", sagte der frühere Nationalspieler.