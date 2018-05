Berlin (AFP) Fanny Krug, Tochter des verstorbenen Schauspielers und Sängers Manfred Krug, will mit den Liedern ihres Vaters auf Tournee gehen. Sie werde mit seiner langjährigen Duettpartnerin Uschi Brüning, dem Liedermacher Thomas Putensen und seinem früheren "Tatort"-Partner Charles Brauer noch in diesem Jahr durch Deutschland touren, sagte die 47-Jährige der "Bild am Sonntag".

