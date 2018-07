Hannover (AFP) Mit einem schlechten Scherz hat ein 31-Jähriger in Niedersachsen die Polizei über Stunden in Atem gehalten. Der Mann hatte am Samstag in Hannover gegenüber einem Verwandten eine Schussverletzung samt angeblicher Ohnmacht vorgetäuscht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund waren über Stunden mit der vermeintlichen Gewalttat beschäftigt.

