Paris (SID) - Ein Jahr nach dem Ausflug nach Düsseldorf wird die Tour de France wieder in ihrem Heimatland starten. Wie die Organisatoren am Sonntag bekanntgaben, beginnt die 105. "Große Schleife" 2018 im Département Vendée in der Region Pays de la Loire an der Atlantikküste im Westen Frankreichs. Die Tour 2017 startet am 1. Juli mit einem Einzelzeitfahren in Düsseldorf.