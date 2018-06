Seoul (AFP) Nordkorea hat nach Angaben der Regierung in Seoul erneut eine ballistische Rakete getestet. Das Geschoss sei am Sonntagmorgen (Ortszeit) von einem Stützpunkt im Westen des Landes in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.

