Gangneung (SID) - Die deutschen Eisschnellläuferinnen haben am Schlusstag der Einzelstrecken-WM in Gangneung/Südkorea eine weitere Medaille klar verpasst. Über 1500 m lief das Trio Bente Kraus (Berlin), Roxanne Dufter und Gabriele Hirschbichler (beide Inzell) an einer Top-10-Platzierung vorbei.

Kraus musste sich trotz persönlicher Bestzeit von 1:59,35 Minuten mit dem 17. Rang begnügen, Dufter (2:00,46) wurde 19., Hirschbichler (2:00,94) belegte den 21. Platz.

Gold ging an die US-Amerikanerin Heather Bergsma (1:54,08), die Ireen Wüst (1:54,19) und Miho Takagi aus Japan (1:55,12) auf die Plätze verwies. Für Bergsma war nach dem Sieg über 1000 m am Samstag (1:13,94) der zweite Titel.