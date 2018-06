Brüssel (AFP) In Belgien ist erstmals ein Dschihadist wegen Mordes im Bürgerkriegsland Syrien verurteilt worden. Der 24-jährige Hakim Elouassaki müsse 28 Jahre ins Gefängnis, entschied nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga am Montag ein Gericht in Antwerpen. Er war demnach in Antwerpen Mitglied der Islamistengruppe Sharia4Belgium, die 2012 verboten wurde, nachdem sie einen "Islamischen Staat" in Belgien ausgerufen und zahlreiche Kämpfer nach Syrien und in den Irak geschickt hatte.

