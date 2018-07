Peking (AFP) Nach kräftigem Wachstum in den Vormonaten hat der weltgrößte Automarkt China im Januar kaum zugelegt. In der Volksrepublik wurden im Vormonat 2,52 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit lediglich 0,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband CAAM am Montag mitteilte. Im Dezember war der chinesische Automarkt noch um 9,5 Prozent gewachsen, im November um 16,6 Prozent und im September gar um mehr als 26 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.