Berlin (AFP) SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat der Union wegen deren Vorwürfe gegen den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Martin Schulz und dessen Mitarbeiter "Diffamierung" vorgeworfen. "Ich hoffe, dass wir nicht die Vorboten einer Schmutzkampagne erleben", sagte Barley am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin. Besonders erbost zeigte sie sich über einen Aufruf an die Parlamentarier der Union im EU-Parlament, belastendes Material über Schulz zu sammeln und weiterzuleiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.