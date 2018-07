Mainz (AFP) Im anstehenden Straßenkarneval will die Polizei in Rheinland-Pfalz mit erhöhter Polizeipräsenz und möglicherweise auch mit Lkw-Verboten für größtmögliche Sicherheit sorgen. Über die Fastnachtstage Ende Februar werden mehrere tausend Beamte im Einsatz sein, wie das Mainzer Innenministerium am Montag mitteilte. Die Polizeipräsidien und Kommunen prüfen demnach auch den Erlass von Lkw-Verboten und Sperrungen durch Fahrzeuge an den Hauptrouten.

