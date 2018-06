Straßburg (AFP) Zwei Tage vor der Abstimmung des Europaparlaments über das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta haben Aktivisten den Abgeordneten in Straßburg symbolisch eine von Millionen Bürgern unterzeichnete Petition gegen das Vorhaben überreicht. Die Gegner übergaben am Montagabend der österreichischen Grünen Ulrike Lunacek, die zu den 14 Vize-Präsidenten des Europaparlaments gehört, ein Plakat mit der Aufschrift "3,5 Millionen Bürger gegen Ceta und TTIP". So viele Unterschriften hat das Bündnis "Stop TTIP und Ceta" nach eigenen Angaben gesammelt.

