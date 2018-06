Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Spekulationen über Amtsmüdigkeit zurückgewiesen. "Nein, ich bin nicht amtsmüde", sagte Juncker am Montag in Brüssel. Er habe sich zu Beginn seines Mandats 2014 vorgenommen, dieses bis zum Ende seiner Amtszeit 2019 auszuüben. "Fünf Jahre reichen", sagte der 62-jährige Luxemburger. Er hatte am Wochenende im Deutschlandfunk angekündigt, er wolle nicht für eine weitere Amtszeit antreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.