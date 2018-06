Monaco (SID) - Der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg will die kommende Formel-1-Saison als neutraler Beobachter genießen - und nicht mit Tipps und Tricks in den Titelkampf eingreifen. "Valtteri (Bottas, Rosbergs Nachfolger bei Mercedes, d. Red.) hat mich um ein Treffen gebeten, und ich habe zugesagt", sagte Rosberg am Montag im Vorfeld der Laureus Awards in Monaco: "Ich werde ihm jedenfalls keine Lewis-Hamilton-Geheimnisse verraten."

Rosbergs Verhältnis zu seinem ehemaligen Teamkollegen Hamilton galt zuletzt als sehr schwierig, obwohl die beiden in der Jugend enge Freunde waren. Der 31-Jährige kann sich vorstellen, dass sich das Verhältnis nach seinem Karriereende wieder bessern könnte: "Wir waren beste Freunde, und ich bin offen, den Kontakt wieder aufzubauen und zu intensivieren. Aber es wird Zeit brauchen", sagte er.

Grundsätzlich hält der Wiesbadener Mercedes erneut für das Team, das es 2017 zu schlagen gilt - durch die neuen Regeln seien die Karten aber neu gemischt worden. "Es kann sein, dass plötzlich ein anderes Team ganz vorne und schnell ist", meinte Rosberg, der bei den Laureus Awards in der Kategorie "Breaktrough" (Durchbruch) nominiert ist: "Ich halte Mercedes für das beste Team, aber die anderen können gefährlich werden. Allen voran Red Bull."