London (SID) - Dem früheren Bundesligaprofi Slaven Bilic droht in der englischen Premier League eine Strafe. Der englische Fußball-Verband FA hat ein Verfahren gegen den Teammanager von West Ham United eingeleitet. Bilic hatte nach dem späten Ausgleich von West Bromwich Albion zum 2:2 am Samstag in der Nachspielzeit ein TV-Mikrofon umgeworfen. Er war daraufhin von Schiedsrichter Michael Oliver auf die Tribüne geschickt worden.

Die FA leitete auch ein Verfahren gegen Bilic-Assistent Nikola Jurcevic ein. Das Duo kann sich bis Donnerstag (18.00 Uhr) zu den Vorfällen äußern.