Bamako (AFP) Bei Konflikten zwischen Viehzüchtern und Bauern sind in Mali nach Angaben der Regierung 13 Menschen getötet worden. Zudem seien in der Region Ségou Hütten niedergebrannt worden, sagte am Montag ein Vertreter des Sicherheitsministeriums in Bamako. Der Konflikt entbrannte zwischen Angehörigen der Mehrheitsethnie der Bambara, die vor allem als Bauern tätig sind, und Viehzüchtern des Volksstammes der Peul.

