Köln (SID) - Das Finale um den deutschen Volleyball-Pokal findet am 4. März 2018 erneut in der SAP-Arena in Mannheim statt. Das gab der Deutsche Volleyball Verband (DVV) am Montag bekannt. Ende Januar hatten über 10.000 Zuschauer in Mannheim verfolgt, wie sich der VfB Friedrichshafen und Allianz MTV Stuttgart bei den Frauen den Titel sicherten. Zwischen 2006 und 2015 war Halle/Westfalen (2006 bis 2015) Austragungsort des Finals.